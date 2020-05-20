فيديو..محمد محسن يحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة بأغنية "عطشان" على "يوتيوب"

سجلت الأغنية الجديدة للفنان محمد محسن "عطشان"، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: مصطفى إبراهيم

ألحان: محمد محسن توزيع:موسيقي: رفيق عدلي، والكليب من إخراج :محمد خيري، واستعان في مطلع الأغنية بالتراث الموسيقي لسيد درويش.

يذكر أن محسن قد أحيا حفلا غنائياً في فرنسا، وقدم فيه باقة غنائية مميزة من الفن المصري القديم، وأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وحضر عدد كبير من الجاليات العربية هناك.

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