ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور خمسة أشهر على العام 2020 ، اعتبرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أنها لم تكن حتى الآن سنة موفقة.

وأعادت مايا نشر صورة لها من العام الماضي بدت فيها بإطلالة Wet Hair وارتدت Ensenble مؤلفاً من بلايزر وسروال باللون الأزرق الفاتح وأرفقتها بتعليق :"هالصورة بآخر أيام ال 2019 وقت كنا نقول انو ال 2019 انشالله تروح وتجي ال 2020، ويا ريتها ما إجت!".

إشارة إلى أن مايا كانت توجهت إلى متابعيها في رسالة توعية طالبة منهم الانتباه في ظل إعادة فتح البلاد التدريجي خوفاً من استهتار الناس وتفادياً للازدحام وإهمال الأساليب الوقائية للحماية من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا وكتبت :"فتح البلد من أول وجديد بكرا هو مش نهائي هو مرحلة جديدة عم نعيشها لكم يوم وبس رح نشوف انو الوضع رجع تأزم بكورونا رح يرجعوا يسكروا البلد، فالمطلوب هو الوعي من كل شخص فينا والانتباه وما ننطر شو بدها تعملنا الدولة! كونوا مسؤولين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بإطلالة ساحرة من العام الماضي وكيف وصفت الـ 2020؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.