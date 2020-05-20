خاص الفن -نادين شعار: رامز جلال يضحكني من قلبي

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​نادين شعار​ أنها تتابع برنامج المقالب الذي ينجزه الممثل المصري ​رامز جلال​ في كل رمضان، وبالتالي لا تفوت أي حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت لموقع "الفن": أحب رامز كثيراً لأنه يضحكني من قلبي، وأكثر ما يعجبني هو تعليقاته على الضيوف قبل تنفيذ المقلب".

من ناحية ثانية، كشفت نادين أنها لا تتابع أي مسلسل سوري في رمضان، بل تتابع أربعة أعمال مصرية فقط هي "​البرنس​، ​الاختيار​، ​فرصة تانية​، ​الفتوة​، ​بـ100 وش​، ​فلانتينو​".

وقالت إن معظم الممثلين المصريين تألقوا هذا العام لأن الظروف متاحة أمامهم لتقديم كل ما هو جيد، لذلك تشعر أن الممثل في مصر مدلل ومرفه ولذلك يعطي من قلبه.

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