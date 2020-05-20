ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ رسالة مؤثّرة لصديقتها الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​، لتواسيها فيها بعد فقدانها لوالدها، الذي توفي الأحد الماضي، نتيجة إنفجار قاروة غاز في منزله، مشيرة الى أنها تقف الى جانبها في محنتها وستبقى أختها وصديقتها.

ونشرت ماغي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماي، صورة لها مع جيسي، وعلّقت: "فرحك فرحي وحزنك حزني...تخبي بقلبي يا صغيرة تا ترجع هالضحكة تزين قلبك ووجك. وانت مؤمنة. اختي وحبيبتي".

وكانت الصفحة الرسمية لجيسي، قد كشفت أنها بحالة صعبة جداً بعد وفاة والدها، ولا زالت تحت تأثير الصدمة، ولهذا السبب لم ترد بعد على كل رسائل التعزية التي وصلتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن توجّه رسالة مؤثّرة لصديقتها جيسي عبدو.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.