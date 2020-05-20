ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة ​شمس الكويتية​ سؤالا على متابعيها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول المكان الذين يريدون الذهاب اليه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في العالم وكتبت : أول مشوار لك بعد كورونا بإذن الله وين تتوقع يكون ؟

من ناحيتها كشفت انها ستسافر الى لبنان :أنا اتوقع لبنان عشان التصوير وبعدها سأسافر الى كان الفرنسية

يذكر ان شمس كانت قد انتقدت برنامج الممثل المصري رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض حالياً في رمضان، إذ عمدت إلى فضح النجوم الذين يشاركون في البرنامج، مشيرةً إلى أنهم يتقاضون أموالا مقابل ظهورهم :"أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب"، إلا أنها عادت وحذفت التعليق.

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كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تكشف عن سفرها الى لبنان بعد الحجر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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