محمود العسيلي يردّ على إتهامه بالغرور..يتمنى ديو مع أنغام ويدعم مطربي المهرجانات

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الفنان المصري ​محمود العسيلي​ على الإتهامات بالغرور التي لاحقته، وقال:"هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، أنا إنسان طبيعي ولا أشعر بالغرور والطبقية ولم أتغير حتى بعد الشهرة، فأنا محترف وحازم في شغلي وكل فرد في فريقي يقوم بدوره".

وتابع :"شباب كثيرون يملكون كلمات جيدة ويتواصلون معي، والبريد الإلكتروني الخاص بي متاح على مواقع السوشال ميديا ويمكن أن أتواصل مع أي فرد".

وعن مهاجمته وإنتقاده لبرامج المواهب قال:"أهاجم برامج المواهب لأنه يخرج منها مواهب قليلة وتختفي سريعا بعد انتهاء مواسم البرامج، فالمشاركين في برامج المواهب يختفون مع انتهاء الموسم ولا يتم متابعتهم وإظهار مواهبهم".

وتابع "أنا لست مطربا طربيا ولكن لدي شكل معين في الغناء وهناك أصوات أقوى مني، أنا لست قويا في الطرب لكن قوتي في أفكار الغناء والألحان"، مضيفا :"صوت بهاء سلطان أحلى وأجمد مني ولن أقارن نفسي به".

أما عن رأيه بمطربي المهرجانات وقرار إيقافهم قال:"هناك أصوات مميزة بين مطربي المهرجانات، ولديهم نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب والسوشال ميديا"، متسائلا :إزاي عايزين نمنع حاجة 90% من الشعب المصري بيسمعها".

ومن ناحية أخرى، أشار العسيلي خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "شيخ الحارة والجرئية" الذي تقدمه المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ أنه بحاجة إلى واسطة للعمل مع الفنانين ​عمرو دياب​ و​محمد منير​ و​محمد حماقي​ قائلاً:"كم أتمنى أن ألحن لهم، وهذا شرف كبير لي، وكان هناك أكثر من مشروع مع عمرو دياب وحماقي وإن شاء الله يكمل على خير".

وتابع:"أتمنى أيضا عمل دويتو غنائي مع المطربة الكبيرة ​أنغام​ لأنها تفهم الموسيقى والمزيكا، وكنت أتحدث مع أمير طعيمة للعمل مع أنغام".