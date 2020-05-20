كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر خلاف بين منه فضالي وسهر الصايغ بسبب هيثم شاكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلاف بين منه فضالي وسهر الصايغ بسبب هيثم شاكرحدث خلاف بين الفنانة منه فضالي، والفنانة سهر الصايغ بسبب الفنان هيثم شاكر جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل"حب عمري".



وجدت منه فضالي، سهر الصايغ بنفس"الأوتيل" الذي يُقيم به الفنان هيثم شاكر عقب طلبه من منه فضالي أجازة قصيرة، حيث غادرت الفندق في نفس اليوم عندما وجدت سهر.



"جدير بالذكر أن مسلسل حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

