رجاء الجداوي تفقد الوعي في برنامج فيفي عبده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج “خلي بالك من فيفي”، والمذاع عبر فضائية ” mbc مصر”.

رجاء الجداوي، فقدت الوعي بسبب خادمة فيفي عبده والتي تدعي أنها مصابة بمس من الجن، وجاء ذلك بعد ادعاء فيفي عبده إصابتها بنوبة إغماء عقب اتهامها الفنانة المغربية زينب عبيد، والتي تشاركها في المقلب، بأنها قامت بسرقة مجوهراتها لتتفاجأ بسقوط الجداوي مغشيا عليها.

وحاولت فيفي عبده إفاقتها، وإخبارها بأنه مقلب، لتدخل رجاء الجداوي في نوبة بكاء بعدها، وعلقت على الموقف قائلة، إن فيفي عبده هي ميراثها من خالتها تحية كاريوكا.

كما كشفت أنها جاءت للمشاركة في البرنامج الذي تقدمه فيفي عبده، وذلك لأنها صديقتها والمقربة منها ودائما إلى جانبها في وقت الشدة، مؤكدة أن ما شاهدته لم تصدقه ورأت أنها أحداث غريبة.

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من ناحية أخرى تشارك رجاء الجداوي، في السباق الرمضاني بمسلسل “لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

”لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن آخر أعمال رجاء الجداوي، كان مسلسل “شبر مية” من بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، و‏محمد ‏جمعة، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، وتأليف ‏شريف ‏بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏