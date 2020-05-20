المطرب أبو ينشر أول صورة لمولودته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق صاحب أغنية “3 دقات”، الفنان المصري أبو، بأول مولودة له، وذلك منذ عدة أشهر.

الفنان المصري نشر أول صورة لمولودته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يحملها على ذراعيه، وكشف عن اسمها، قائلا: “ليال.. أبو ليال”.

وكان المطرب أبو قد أعلن عن حمل زوجته مؤخرا، من خلال نشره صورة حديثة مع زوجته من حفل زفاف نجل المصمم إيلي صعب الأكبر «جونيور»، على عروسه كريستينا مراد.

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كما نشر بعد فترة صورة جمعته بزوجته، خلال شهور حملها الأخيرة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن جنس الجنين، حيث قال إنها أنثى، وقد تلقى أبو الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

وكان المطرب الشاب أبو قد احتفل بزفافه على نهال لهيطة بعد نجاح أغنية «3 دقات» نجاحا كبيرا.

يذكر أن أبو ويسرا، قدما معًا أغنية «3 دقات»، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، التي كانت سببا في شهرته بعد تحقيقها 376 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع «يوتيوب».