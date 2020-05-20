ملك قورة تخضع لعملية جراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة المصرية ملك قورة بأزمة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها للمستشفى، وبعد خضوعها للفحص الطبي، تبين إصابتها بحصوة في الكلى.

الفنانة المصرية عبير منير، والدة ملك، كشفت عن تفاصيل وعكة ابنتها الصحية، موضجة أن ملك تعرضت لألم شديد في المعدة منذ أيام، وعليه تم استدعاء طبيب في منزل لفحصها، والوقوف على سبب آلامها، وبالفعل تابعت الفنانة الشابة لفترة زمنية قصيرة مع هذا الطبيب، إلا أن الفحوصات والتحاليل التي اجريت لها، كشفت عن إصابتها بحصوة في الكلى.

ملك لم تستجب للأدوية، وعاودها الألم بشكل أكثر قوة، الأمر الذي دفع طبيبها الخاص لاخذ قرار لنقلها إلى المستشفى، لإجراء عملية جراحية عاجلة لها، تم فيها أزالة الحصوة باستخدام المنظار، وذلك بحسب تصريحات عبير منير التي أوضحت أن نجلتها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، على أن تعود للمنزل بعد الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية، وطلبت من محبيها الدعاء لملك بالشفاء العاجل.

يُذكر أن ملك قورة تنافس المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «جمع سالم» الذي تشارك في بطولته أمام زينة ودلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل، سلوي خطاب، محمد شاهين، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.