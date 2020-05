شكرا لقرائتكم خبر عن معمرتان توأم من بريطانيا "بيكراشوا" على جيسون ستاثام..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج صباح الخير يا بريطانيا معمرتان وهما أكبر توأم متطابق في بريطانيا، وتحدثتا عن فترة الحظر بالمنزل وتواجدهما مع بناتهن بعد الخروج من دار رعاية المسنين.

وقالت ليليان كوكس ودوريس هوبداي ، 95 عامًا ، من تيبتون ، أنهما "بيكراشوا" علي النجم جيسون ستاثام ويتمنيان قضاء ليلة واحدة معه، مازحين جمهور البرنامج بأن الكثير من ممارسة الجنس يطيل العمر.

من جانب أخر فأن جيسون 52 عاما علي علاقة مع روزي البالغة من العمر 32 عاما وتربطها قصة حب قوية وهما أبوين لابن يدعى "جاك".

جيسون ستاثام ارتبط بروزي هنتنجتون وايتلي عام 2010 بعد قصة حب قوية كانت تفاصيلها دائما محط تركيز وسائل الاعلام الشهيرة، وأعلن الثنائي عن خطبتهما في يناير 2016.

وفي سياق مختلف تم اختيار الممثل العالمى وودي هارلسون، بدلا من الممثل العالمى جيسون ستاثام لـ بطولة الفيلم الجديد The Man From Toronto، العمل الكوميدى الذى سيقوم ببطولته الممثل الكوميدى كيفن هارت، وستقوم بإنتاجه شركة Columbia Pictures، وسونى، كما سيقوم بإخراجه المخرج باتريك هيوز، الذى قام بـ إخراج فيلم The Hitman's Bodyguard، الذى طرح عام 2017.

