شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80".. حسنى شتا فى طريقه للإنضمام للجماعات الإرهابية وصابرين تنصحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ليالينا 80"، الذى يعرض على CBC طوال أيام الشهر الكريم، يبدو أن مجدي – حسنى شتا، زوج ابنة صابرين - رقية في طريقه للانضمام للجماعات الإرهابية والذين يظهر أحدهم في طريقه بعد خروجه من الجامع ويوعده بمنحه فرص عمل في مكتب محاماة كبير بعد طرده من مكتب محامي شهير ظلما، ويتضح أنه كان زميل جامعي قديم لكنه ملتحي مما جعل مجدي – حسنى شتا لا يعرفه في البداية.

في تلك اللحظة تظهر رقية – صابرين حماة "مجدي" وتنصحه بالابتعاد عن طريق هؤلاء الذين بسببهم قبضت عليه قوات الأمن في مطلع الأحداث كما ينصحه والده بالأمر ذاته منعا من الانحدار في هذا التيار.

Advertisements

ويشارك حسنى شتا في مسلسل "ليالينا 80"و يعرض على قناة CBC، والعمل من تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.

وتدور أحداث مسلسل "ليالينا 80" لـ غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.