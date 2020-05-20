شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ..يقدم أداء مميز فى أغنية تتر "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته في تقديم كل أغنية يقدمها أبدع النجم رامى صبرى في أغنية "غريب الحب" تترمسلسل "فرصة تانية" الذى يعرض حاليا خلال السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا وتشارك في بطولته النجمة ياسمين صبرى .

رامى صبرى لايختلف اثنان على أنه واحد من أهم مطربي الجيل حاليا، فهو يمتلك ذكاء فنيا أهله لذلك، فهو صاحب الصوت المميز صاحب الإحساس العالي والذي يعتمد على التجديد والتنوع والمغامرة، وبإحساسه قدم أغنية نابعة من أحداث مسلسل "فرصة تانية" التي تدور قصتة حول عدد من قصص الحب والخيانة مستخدما فيها الكلمات البسيطة والرومانسية وهذه طبيعة رامى في معظم أغانيه التي تتسم بالطابع الرومانسى وتوصيل الرسالة بكل سهولة ووضوح .





وحازت أغنية التتر "غريب الحب" على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، الحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت 2 مليون.

وتقول كلمات الأغنية :"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين، وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

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ويأتي نجاح تتر مسلسل "فرصة تانية" بعد تحقيق رامى صبرى مؤخرا بأغنية "حياتى مش تمام"، التى طرحها فى موسم عيد الحب، واحتل بها الترند حتى وقتنا، حيث قدمها بشكل جديد ومفاجئ لجمهوره الذى أصبح يرددها فى الشوارع وكاسيت السيارة وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، وكان قد سبق وتعاون معهما فى أغنية "أهد الدنيا" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا أثناء طرحها.

مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





يذكر أن رامى صبرى حقق خلال آخر ألبوماته "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".