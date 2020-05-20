هل تعيش نجوى كرم كابوسًا؟

كشفت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم أنها تعيش أجواء الحجر المنزلي من خلال ممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع عائلتها بالجلوس في الحديقة واللجوء إلى الطبيعة التي تعتبرها علاجاً وشفاءً للروح والجسد.

وقالت “كرم” في لقاء مع “العربية.نت” أنها لا تعيش وسواس ولا كابوس هذا الفيروس أبداً ولا يجب أن نخاف إنما الوقاية ضرورية. كما أنها تواجه هذا الفيروس من خلال تناولها فيتامينات نصحها بها طبيبها في بداية ظهور هذا الوباء.

نذكر أن نجوى كرم، كانت قد قامت بحملة توعوية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال حديثها مع الطبيب وليد خيرالله، الذي قام بتوجيه النصائح للمتابعين لأجل التصدي لهذا الفيروس القاتل.