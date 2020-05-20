محمد رمضان يحتفل بالرقم تسعة

عبّر النجم المصري محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بعد تصدر مسلسله “البرنس” تسعة مراكز ضمن قائمة ترند اليوتيوب في مصر.

ونشر “رمضان” عبر حسابه على تويتر، فيديو يظهر قائمة الترند، وكتب: “الحمد لله.. البرنس النهاردة يحتل 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس” أي “رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل في ورشة والده يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما يفتح خلافات ومشاكل عائلية بين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” (إدوارد)، و”فتحي” (أحمد زاهر)، و”ياسر” (محمد علاء)، و”نورا” (ريم سامي) و”عادل” (أحمد داش) و “رأفت” (أحمد فهيم) والمسلسل من تأليف واخراج محمد سامي.