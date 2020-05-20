خاص- جوزيف عطية ينقذ الساحر

على الرغم من كل التحديات التي واجهت الموسم الرمضاني هذا العام خاصة بظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كافة الانتاجات الدرامية، إلا ان شركات الإنتاج استطاعت ان تلحق بالمنافسة وتقدّم شارات رمضانية بأصوات أهم نجوم الوطن العربي وذلك بعد انتشار هذه الظاهرة منذ سنوات.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء بسؤال حول “أي شارة أو تتر مسلسل هو برأيك الأجمل هذا العام؟” وبعد تصويت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام، أتت النتيجة كالتالي حول أول خمس مراتب حصدت أكبر عدد من الأصوات:

في المرتبة الأولى: مسلسل “الساحر” شارة البداية والنهاية بعنوان “حافظك عن غايب” و “الناس بواب” غناء (جوزيف عطية)

في المرتبة الثانية: مسلسل “سلطانة المعز” بعنوان “اتحاربت” غناء (نوال الزغبي)

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في المرتبة الثالثة: مسلسل “البرنس” غناء (أحمد سعد)

في المرتبة الرابعة: مسلسل “فرصة تانية” غناء (رامي صبري)

في المرتبة الخامس: مسلسل “سكر زيادة” بعنوان العمر غناء (نانسي عجرم)

كما لفتنا دخول مسلسل “أولاد آدم” ضمن قائمة التصويت على الرغم من ان الشارة هي عبارة عن موسيقى تصويرية مميزة.

لا بد من الإشارة الى ان مسلسل “الساحر” تعرض لكثير من الانتقادات بسبب بطء احداثه ومضمونه الفارغ، إلا ان تتر المسلسل بصوت النجم جوزيف عطية كان مميزاً وحقق نجاحاً لافتاً جعله يخطف المرتبة الاولى في استفتاء موقع الخليج 365. (لقراءة الخبر: خاص- السحر ينقلب على الساحر عابد فهد)