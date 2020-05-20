خاص- كنان اميرزالي أوغلو وزوجته ينتظران مولودهما الأول

May 20, 2020
بيرلا جعجع: بعد اربع سنوات على زواجهما، ينتظر النجم التركي كنان اميرزالي اوغلو وزوجته النجمة التركية سينام كوبال مولودهما الأول.
وبهذه المناسبة السعيدة، أهدى كنان اميرزالي اوغلو زوجته سينام كوبال ساعة تبلغ قيمتها 150 الف ليرة تركية بمناسبة حملها الأول.
وكان كنان وسينام قد دخلا القفص الذهبي في عام 2016 بحضور عدد كبير من المشاهير في تركيا.
نذكر أن كنان اميرزالي أوغلو في رصيده مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة منها “القبضاي، دموع الورد، الشفق، قلب شجاع، السلطان محمد الفاتح وغيرها من الأعمال”.
أما سينام كوبال في رصيدها اعمال كثيرة درامية وسينمائية منها: “زوجة السلطان، سيلينا – سيلينا، أسرار البنات وغيرها”.
ترجمة موقع الخليج 365
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