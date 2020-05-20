من المخطئة بين سيرين عبد النور وداليا مبارك؟ خبيرة إتيكيت تجيب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أشعل اللغط الذي حصل بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ونظيرتها السعودية داليا مبارك، مواقع التواصل الاجتماعي إثر خطأ غير مقصود وقعت به الأولى، على خلفية نطق اسم داليا خلال استضافتها لها ببرنامج "سهرانين معاكم من البيت" عبر "سكايب".

وفي التفاصيل، فقد أخطأت سيرين بنطق اسم الفنانة داليا مبارك، خلال تقديمها وقالت: "ديالا مبارك" لتصحح الخطأ على الفور، وهذا ما جعل الأخيرة تتعمد نطق اسمها بطريقة خاطئة أيضاً حيث قالت: "كيفك نسرين.. اووه سيرين".

وهذا الأمر بدا جليا أنه أربك سيرين عبد النور، إذ شعرت بالحرج فاستدركت داليا الأمر سريعاً، حيث قامت بالتوضيح بأنها تمازحها ولا تقصد إغضابها، وأبدت إعجابها بإطلالتها باللون الأحمر.

وعلى إثر ذلك نشرت سيرين عبد النور عبر حسابها على تويتر، تغريدة قالت فيها: "الصمت متعة في زمن الثرثر"، وكأنها كانت تشير إلى أن الأمر أخذ أكثر من حجمه، ليتفاعل معها المغردون، حيث علق على تغريدتها عبد الرحمن الناصر، قائلاً: "أنت نجمة ومحترمة .. تحياتي لك"، وغردت أخرى: "حبيبة قلبي انتي.. دايما بعرفك هيك، واثق الخطى يمشي ملكاً".

Advertisements

في حين غردّت داليا مبارك، قائلةً: "ساعات نمزح مزحة قصدنا منها نلطف الجو بعدين نكتشف إنها مزحة بايخة مالها طعم ولا لون وما كان لها داعي #تصير #كثير #عادي".

وهو ما جعل بعض المغردين يردون عليها بالقول أنه من الواضح أنها لم تكن مزحة ابداً، لأن الطريقة كانت هجومية، وأنه لا بد من التواضع من أجل كسب محبة الناس، وأن مثل هذه المواقف تبين الأخلاق الحقيقية، حيث قال أحدهم: "الله يهديكي طبيعي الواحد يلخبط بالاسامي من التوتر وسيرين أول تجربه لها على الهواء ردك أبدا ماكان باين انو مزحه وبصراحه كبرت سيرين في عيني مره لانها على طول ردت عليكي واعتذرت".

ولا ريب أن فيديو ما حصل بين النجمتين انتشر كالنار في الهشيم، وهناك من ظن أن الهدف منه إثارة الخلاف بينهما من أمر بسيط يمكن أن يحدث مع أي شخص على الهواء مباشرة.

يذكر أن برنامج "سهرانين معاكم من البيت" يقدمه الفنانين سيرين عبد النور وأحمد فهمي، ويعرض كل ليلة ضمن نشاطات مختلفة بين الغناء، المسابقات، المعلومات العامة وغيرها.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الإتيكيت كارمن حجار رأيها للغلط الذي حصل خلال الحلقة، مؤكدة أن الخطأ قد يحصل وسيرين عبد النور لم تكن مذنبة.