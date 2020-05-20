مكسيم خليل في مشهد مستفز.. فهل يشبه فتحي بـ"البرنس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت شخصية الإعلامي "غسان يوسي" والتي يجسدها النجم السوري مكسيم خليل، تحظى بالكثير من الكراهية من قبل الجمهور الذي يتابع المسلسل، وكانت شخصية "غسان" يوم أمس قد دفعت بالجمهور بأن يتمنى أن تكون النهاية بحقه عادلة خصوصاً مع كل الأذى الذي سببه للكثيرين، وتحديدا الفتاة "نور" ذات الـ 16 عاماً.

وانتهت حلقة الـ 26 على مشهدِ انتحار "نور"، التي استغلها "غسان" لإقامة علاقة معها، وصور لها بعض مقاطع الفيديو أثناء ذلك، وبعد علمها بأن تلك المقاطع يمكن أن تنتشر قررت الفتاة المراهقة الانتحار، ليراها "غسان ويقول لها بأن "الفيديوهات انتشرت"، في رغبة منه إلى أن يدفعها إلى الانتحار بدلاً من تهدئتها.

وهذا المشهد الذي كان مؤذيا وقاسياً على حد وصف الكثير من المشاهدين، وكان محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استفز العديد منهم، حيث قال أحدهم: "أسفل وأحقر من هيك شخصية بحياتي ما شفت ومرعب قديش في مجرمين متلو بالواقع وقديش في ضحايا متلها!".

وقارن آخر بين شخصية "غسان" وشخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" قائلاً: "شخصية غسان بمسلسل أولاد آدم مستفزة أكتر من شخصيات اخوة رضوان بمسلسل البرنس".

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فيما قال آخر مشيداً بقدرة مكسيم خليل على أداء هذه الشخصية والتي استطاعت أن تحظى بالكره من الجميع بسبب أداء النجم السوري: "مريض، خسيس، دنيء...تمثيل مكسيم خليل لازم ينعطى حقه واكثر ياجماعة مو طبيعي كيف كرهني بالشخصية واحس قلبي يغلي يوم اشوفه".

وآشار بعضهم إلى أن مكسيم خليل يستحق الأوسكار عن تمثيله وأداءه لهذه الشخصية.

وطالبت أخرى مدام "ديمة" وهي زوجة "غسان" وزيرة العدل في المسلسل والتي تجسدها ماغي أبو غصن بأن تجد طريقة للانتقام فيها من غسان قائلةً: "مدام ديما يرحم اهلك لاقيلك شي طريقة وانتقميلنا منو بس عقد مانو مستفز".

وبين كل تلك الآراء، كان هناك بعض النقاد الذين رفضوا طريقة معالجة قصة "نور" وانتحارها، خصوصاً أنها تشجع المراهقين الذين يتعرضون للابتزاز الإلكتروني على الانتحار.