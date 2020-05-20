إليسا تثير الجدل بسبب رأيها بكورونا.. وهذه قصة "قهوة الماضي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصدر تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا دائما مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تتخذ من صفحات السوشال ميديا منبرا لها من أجل التعبير عن رأيها، ولا تترك مناسبة من دون أن تعلن عن موقفها بمختلف القضايا الرائجة.

وتعرضت إليسا لردود الفعل المتاينة خلال الساعات الماضية بعدما نشرت على صفحتها فيديو تظاهرات، قيل بأنها من ألمانيا، بسبب تعليقها المثير للجدل.

وتضمنت مشاهد الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية تظاهرات في مدينة ميونيخ الألمانية جاءت بعد رفض المواطنين التطعيم ضد فيروس كورونا المستجدّ لأنهم يعتقدون أن هذا الوباء هو خدعة أو صراع بين الدول الكبرى، وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو وعلقت عليه أنها توافق على ما يتضمنه، ورأيها بالجائحة التي أصابت العالم.

واعتبر متابعون أن كلام الفنانة اللبنانية إليسا غير منطقي في هذه المرحلة التي يتخبط بها العالم بحثاً عن علاج له وفي ظل وفاة الآلاف عالميا بسببه.

وأضاف مغردون أن إليسا تستهين بفيروس كورونا، بدلاً من أن تستخدم منبرها لتقديم التوعية الضرورية حول الفيروس والمعايير الصحية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع، في وقت لقيت فيه الفنانة مساندة من آخرين حول اقتناعهم برأيها.

Advertisements

يذكر أن ألبوم إليسا تأجل إصداره لأسباب لم تعلن عنها النجمة اللبنانية، وسيتم طرح أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي" من كلمات الشاعرة اللبنانية سهام الشعشاع وألحان الفنان المصري محمد رحيم ثاني أيام عيد الفطر السعيد الذي يحل خلال الايام القليلة المقبلة.

ونشرت إليسا مقطعا من "قهوة الماضي" مؤكدة أنها استمعت إلى النسخة النهائية من الأغنية قبل تسليمها إلى الشركة المنتجة.

وكشفت النجمة اللبنانية عن مضمون أغنيتها الجديدة، قائلة: "شو في ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الأشياء، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة، مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فين.. هيدي قصة قهوة الماضي".

وقد شوقت النجمة إليسا جمهورها من قبل بحديثها أكثر من مرة عن أغنية "قهوة الماضي"، لافتة إلى أنها أقرب أغنية لقلبها من ألبومها الجديد.