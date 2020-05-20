شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفي المونتاج..أيمن سلامة مع ريهام حجاج فى أخر أيام تصوير "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "لما كنا صغيرين" جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة من أخر أيام تصوير المسلسل مع بطلة العمل ريهام حجاج، معلقا عليها قائلا :" سيلفي المونتاج والحلقات الاخيرة من #لما كنا صغيرين".



ايمن سلامة

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.

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وكان قال أيمن سلامة، إن تصوير الأعمال الدرامية هذا العام يعتبر أصعب سنة مرت على الدراما الرمضانية، ولكن دراما رمضان هذا العام استطاعت التغلب على توابع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مسلسل الاختيار عمل وطنى عظيم.

وتابع سلامة، خلال لقائه فى برنامج الآن المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن فكرة المسلسل جاءت باتصال هاتفى تلقاه من الفنانة ريهام حجاج، مشيرًا إلى أنه يرغب دائما فى تقديم الأعمال الدرامية التى تحمل طابع التشويق، مؤكدًا أن الدراما المصرية نجحت مؤخرا فى التفوق على الدراما التركية.

وواصل سلامة، أن جميع المناقشات التى تمت حول هذا العمل أثناء تقديمه كانت مثمرة، وأن أصعب المشاهد التى قام بكتابتها كانت المشاهد التى تجمع بين الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوى، مؤكدا أن الفنان محمود حميدة هو فنان يتميز بثقافة كبيرة وقدر كبير من المعرفة، ولا يقتنع بدوره فى العمل الفنى بسهولة، كذلك مما يميز الفنان خالد النبوى هو اهتمامه الكبير بتفاصيل الشخصية، مؤكدا أن مسلسل مع سبق الإصرار يعتبر النقلة الحقيقية بالنسبة له.