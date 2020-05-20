شكرا لقرائتكم خبر عن للتسلية فى العزل..هند صبرى تقرأ رواية جديدة عن الممثلة باربرا إيوينج..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة هند صبرى معظم وقتها خلال العزل الصحي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة لأخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".



هند صبرى

ويشار إلى أنه قبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.

وقالت خلال ظهورها لايف على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في برنامج As3adمعLive ، عن برنامجها "مش مسلسل هند صبرى" وهو التجربة الأولى لها لبرامج "يوتيوب"، قالت إن البرنامج يعتمد على فكرة من كانت لديه مشاريع وتأجلت بفعل كورونا، وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات، ويشارك معهما شركة رايم برودكشنز.

ووجهت رسالتها إلى الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع الطبي والصحي وقالت: أنت الجيش الأبيض حقيقي، والشجاعة التي يتحلى بها الطاقم الطبي مماثلة لشجاعة ضباط الجيش والشرطة في حماية اوطانهم وشعوبهم، ولهم منا كل التحية والتقدير.

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وعن المرأة قالت إن المرأة بطلة حقيقية في الوقت الحالي، فهمي تقوم بجميع واجباتها تجاه عملها وتجاه أسرتها، فأنا شخصيًا أعمل "مُدرسة وطباخة ودبلوماسية" أقوم بالتدريس لبناتي، وأقوم بالطبخ ومهام المنزل، كما أقوم بجميع متطلبات عملي.

ويذكر أن الفنانة هند صبرى، كانت قد كشفت قبل أيام عن عدة أشياء تفتقدها وتشتاق إليها خلال فترة الحجر الصحى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، منها التجول وحضن عائلتها ولعب التنس.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "أكثر 4 أشياء اشتقت لها بهذه الفترة، التجول والتوهان فى مدن لا أعرفها، أن أحضن عائلتى وأحبابى، تأمل الناس عن بعد فى المطارات والمطاعم، لعب التنس