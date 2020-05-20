شكرا لقرائتكم خبر عن المغربيان عادل العربي وبلال فلاح يخرجان فيلم إيدي ميرفي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج المغربي عادل العربي في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد أن مشروع فيلم Beverly Hills Cop 4 لا يزال قائم وأن السيناريست يعمل علي سيناريو العمل وجاري التحضير له وذلك رغم أنه و المخرج بلال فلاح تعاقدا علي تقديم الفيلم منذ أواخر 2015 أوائل 2016 إلا أن خطوات العمل بطيئة وهو ضمن دفعة الأفلام التي تقدمها نيتفليكس وبطولة إيدي ميرفي.

أخر أعمال بلال وعادل في هوليود هو إخراهما للجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life والذي وصلت إيراداته الي 419 مليون دولار امريكي حول العالم وتحول للعرض الديجيتال بسبب غلق دور العرض حول العالم إضافة إلي توقف سوق الصين كسوق يستقبل العديد من أفلام السينما.

بلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان البلجيكيان عادل العربي وبلال فلاح.

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ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Lifeحول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.