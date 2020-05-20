شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..دينا الوديدى تطرح أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة دينا الوديدي أغنية جديدة بعنوان «كنت بخاف»، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".
من كلمات الأغنية: أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل ..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل.
وفى سياق أخرى أحيت دينا الوديدى الأيام الماضية حفلا غنائيا "لايف"، فى إطار عدد من حفلات النجوم للتشجيع على بقاء الجمهور فى المنزل، فى ظل الأزمة التى تمر بها مصر والعالم بسبب انتشار جائحة كورونا.
يذكر أن دينا شاركت في شهر مارس الماضي بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولي علي مسرح قصر ثقافة بمحافظه قنا، وقدمت أثناء الحفل عدد من أغنانيها متنوعة هما شد الحزام علي وسطك، بعد البيبان، يا عاشقين الغرام، ويلا يلا عين، والسيرة ، تدور وترجع، وطالب الجمهور من دينا بغناء أغنيه وأول ما حبك يسبيك تخاف.
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