شكرا لقرائتكم خبر عن أنور حديد يتولي مهمة إلقاء القمامة من منزل دوا ليبا.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية دوا ليبا ببعض الوقت مع صديقها عارض الأزياء الأمريكي أنور حديد ، و ذلك في موطنها الأصلي في إنجلترا وذلك بالتزامن مع فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، فقد التقطت عدسات مصوروا " البابارتزي" عدة صور لأنور وهو يقوم باحدي المهام التي لم نتوقع أن نري صورها يوما فكان حديد يخرج من منزلهما المستأجر في شمال لندن لإخراج أكياس القمامة، حيث تعتمد دوا ليبا علي أنور بكل تفاصيل حياتها، وذلك حسب موقع " ديلي ميل " .



انور حديد

كان يرتدي أنور ملابس بسيطة و مرحه إضافة الي حذاء " Vans " ، و ظهر وهو يحزم نفايات منزلهم في سلة مهملات كبيرة .

و في ذلك الحين قررت دوا ليبا أن تخرج لتنجز بعض المهام ، فظهرت مرتديه ملابس " كاجوال بسيطة " مكونة من " تي شيرت " من مجموعة تصميمات " Life Sux " و سعره 57 جنيه إسترليني إضافة إلي بنطلون جينر فضفاض وحذاء رياضي باللون الأسود .



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يذكر أن دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية بتسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة "Dua Lipa" بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova.

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بينما أكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة على إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها الاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.



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