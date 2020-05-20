بعد مشاركته في حملة توعية بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الأمعاء.. أمير عيد: "حسيت إن ليا تأثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك نجم فرقة كاريوكي، أمير عيد، في حملة ‏توعوية بمرض التهابات الأمعاء

المناعية الذي يدعى مرض "كورون" وهو التهاب مزمن يصيب الجهاز

الهضمى والأمعاء، أطلق عليه ‏هذا الاسم نسبة إلى الطبيب ‏‏"كرون جيزيمبيرغ".

الحملة باسم ‏‏"بنحب ‏الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم ‏العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.‏

ونشر "عيد" مقطع فيديو، عبر موقع فيسبوك، أعرب من خلاله عن سعادته

‏للمشاركة فى الحملة قائلا: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان، ‏من خلال ‏الحملة

حسيت إن ليا تأثير، وبشارك في المجتمع بشكل كويس". ‏

التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ، وأضيئت

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الأهرامات ‏الثلاثة فى هذا العام باللون ‏الأرجواني، وفي 2019 أضيء برج القاهرة

بنفس ‏اللون وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم كارمن سليمان، مراد مكرم،

خالد منصور، مريم الخشت، ومقدم البرامج ‏شريف ‏نور الدين، والمذيعة يارا الجندي، والغواص

العالمى أحمد جبر، ومؤسس ‏حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت، ‏والمدون عمرو الأعور.‏

يذكر أن أمير عيد، طرح أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز،

تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم

النزول إلى الشارع وعدم ‏التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات