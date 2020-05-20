محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
شارك نجم فرقة كاريوكي، أمير عيد، في حملة توعوية بمرض التهابات الأمعاء
المناعية الذي يدعى مرض "كورون" وهو التهاب مزمن يصيب الجهاز
الهضمى والأمعاء، أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الطبيب "كرون جيزيمبيرغ".
الحملة باسم "بنحب الحياة" بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.
ونشر "عيد" مقطع فيديو، عبر موقع فيسبوك، أعرب من خلاله عن سعادته
للمشاركة فى الحملة قائلا: "شعور حلو إني أنقذ حياة إنسان، من خلال الحملة
حسيت إن ليا تأثير، وبشارك في المجتمع بشكل كويس".
التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ، وأضيئت
الأهرامات الثلاثة فى هذا العام باللون الأرجواني، وفي 2019 أضيء برج القاهرة
بنفس اللون وشارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم كارمن سليمان، مراد مكرم،
خالد منصور، مريم الخشت، ومقدم البرامج شريف نور الدين، والمذيعة يارا الجندي، والغواص
العالمى أحمد جبر، ومؤسس حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت، والمدون عمرو الأعور.
يذكر أن أمير عيد، طرح أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب فريق شارموفرز،
تحمل اسم "خلي بالك من الفيروس"، والتي تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم
النزول إلى الشارع وعدم التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته في حملة توعية بالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الأمعاء.. أمير عيد: "حسيت إن ليا تأثير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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