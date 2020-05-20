راغب علامة ينشر صورة من عيد ميلاد ابنه خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاد نجله الأكبر "خالد" في أجواء عائلية داخل منزله بالعاصمة اللبنانية بيروت. وظهر "راغب" في الصورة بصحبة نجليه خالد ولؤي، وزوجته جيهان آل علي، والفنان السوري قيس الشيخ نجيب، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي النجم اللبناني. فيما علق: "عيد ميلاد سعيد يا خلودة، سهرة جميلة، قضيت الليلة الماضية مع ناس أحبهم". Advertisements يذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة طرح مؤخرا أغنية "إنتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، موجها بها التحية لأبطال الصف الأول وهم الأطباء. أغنية" إنتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

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