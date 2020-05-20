تراند اليوم : بعد مدحه لصدام.. "حليمة بولند" تنشر مقطع فيديو لـ "محمد رمضان"

بعدما أثار ضجة واسعة في الكويت، بسبب مدح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، دافعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الممثل المصري محمد رمضان، قائلة إنها تواصلت معها، وإنه أوضح حقيقة موقفه.

وخلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قال رمضان: "تحياتي للشعب العراقي الغالي، الرجالة.. حبايبي وناسي.. بلد الأساطير، بلد صدام الغالي"، الأمر الذي أغضب كويتيون وصفوا ما قاله بأنه "إهانة" لبلدهم.

ونشرت بولند عبر مقطع فيديو ما قالت إنها لمحادثة دارت بينهما، ذكر فيها أن الفيديو المتداول "قديم جدًا"، موضحًا أنه كان يقصد بحديثه "صدام شخصية ثرية دراميًا، وممكن أجسدها، ده مش معناه إني متفق مع سياسته، هل لو جسدت شخصية هتلر، فهل معناه أني نازي؟"

وعلقت حليمة بولند بأن محمد رمضان "مش عارف إنه (صدام حسين) مجرم، هو فعلا مش عارف إيه إلي عمله في الكويت والكويتيين.. وعلى فكرة فيه ناس كتير في مصر مش عارفين اللي صار (من قبل صدام)".

وأضافت: "محمد رمضان مستحيل يسيىء للكويت ولا الكويتيين... وهيفضل نمبر وان مش في مصر بس لكن في قبل في الخليج".



