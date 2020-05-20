تراند اليوم : "دفن ليلى".. قناة سعودية تنشر المشهد المحذوف من "البرنس"



تفاجأ جمهور مسلسل "البرنس" في الحلقة 25 بحلقة مفقودة من المسلسل بعد وفاة ليلى صديقة عادل شقيق رضوان البرنس الذي يجسدها الفنان محمد رمضان، بجرعة زائدة من المخدرات.

حيث تبع مشهد وفاتها، لقاء عادل بشقيقه في محل إقامته، دون معرفة مصير الجثة.

ولدى عرض الحلقة عبر قناة dmc نجد أن مشهد وفاتها تبعه انتقال عادل برفقة رضوان إلى منزله كي يتلقى العلاج على يد شيماء زوجة شقيقه السابقة وتساءل الكثيرون أين ذهبت جثة "ليلى"؟.

فيما نشرت قناة mbc1 عبر حسابها على TikTok، المشهد المحذوف ونشاهد فيه رضوان وهو يدفن ليلى وسط حالة من الحزن يعيشها عادل.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون".



