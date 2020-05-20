تراند اليوم : بعد أن خطف الأضواء في "البرنس".. إعلامي يحاول "الوقيعة" بين "محمد مضان" و"أحمد زاهر"

مازح الإعلامي وائل الإبراشي، الممثل محمد رمضان، عبر محاولة الوقيعة بينه وبين الممثل أحمد زاهر، الذي خطف الأضواء في مسلسل "البرنس" الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

وقال الإبراشي، خلال مداخلة مع رمضان لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "أحمد زاهر عامل حالة هل يزعجك نجاحه؟ أم ترى نجاحه نجاحًا لك وللمسلسل".

ورد رمضان، قائلاً: "نجاحهم نجاحي، نجاح المشروع كله، كلنا تروس في مكنة واحدة، كلنا نحصد هذا النجاح، والفضل فيه يرجع لكل فريق العمل، زاهر وروجينا وسلوى عثمان وصفاء الطوخي وأحلام الجريتلي".

ورد الإبراشي ضاحًكً: "يعني مش عارف أدق أسافين"، فيما أكد زاهر الذي كان متواجدًا في الاستديو، أنه تربطه بمحمد رمضان علاقة طيبة، وأنهما صديقان.

وأضاف رمضان: "عمر النجاح ما كان هيبقى بهذه الضخامة، لولا العلاقة بين الممثلين، الكواليس الحلوة ينتج عنها أعمال ناجحة". وتابع: "أعظم كواليس عشناها، زاهر رجل مسرحي، وأنا ميلادي الفني في المسرح اتعلمنا فكرة العيلة والأسرة، البناء السليم لأي فنان هو البناء المسرحي".

Advertisements

وتطرق رمضان إلى أزماته الأخيرة، قائلاً: "كنت مكبوت شوية الفترة الأخيرة، وفى بعض الأوقات لم أصل للحكمة الكاملة.. ولكن أؤكد أن جمهورى وشعب بلدي هم عائلتي الحقيقية".

وحول عبارة "نمبر وان" التي اشتهر بها، رد قائلاً: "كنت بكرر كلام الجمهور حيث سمعتها كثيرًا في الشارع، ولما قلتها في الأغنية قوبلت بهجوم كبير.. فقمت بغناء الملك.. أنا بهزر وبناكف في جمهورى".



