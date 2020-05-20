خاص الفن- شهد برمدا تكشف سبب عدم متابعتها لأي مسلسل في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية ​شهد برمدا​ لموقع "الفن" أنها لا تتابع أي عمل درامي خلال شهر رمضان لأكثر من سبب، أولها كثرة الأعمال وثانيها عدم امتلاك الصبر لانتظار الحلقة القادمة في اليوم التالي.

وأكدت أنها تستمع إلى آراء الناس حول هذه الأعمال، وتختار العمل الذي أحدث ضجة أكبر بعد عيد الفطر، ثم تتابعه على النت، على أن تشاهد كامل حلقات المسلسل خلال يومين أو ثلاثة.

وبينت أنها تعيش خلال رمضان حياتها الاعتيادية الروتينية، يضاف إليها طقوس العبادة من صلاة وقراءة قرآن وذكر، وربما في بعض الأحيان تحضر بعض المأكولات على الإفطار أو السحور.