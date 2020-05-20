بعد 13 عاماً من الزواج.. جايمي كينغ ترفع دعوى طلاق ضدّ زوجها كايل نيومان

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ​جايمي كينغ​ دعوى طلاق ضدّ زوجها المخرج والمؤلف الأمريكي ​كايل نيومان​، وذلك بعد 13 عاماً من الزواج، وطالبت المحكمة بإصدار حكم تقييدي بعدم الاقتراب والتعرض لها.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن أوراق المحكمة أنه تم إصدار أمر تقييدي مؤقت بناء على رغبة جيمي حتى الجلسة التي ستعقد في تاريخ الـ 8 من شهر يوينو المقبل.

ويأتي طلب الطلاق بعد أقل من أسبوع من انتشار شائعات الانفصال بين جيمي وكايل حيث كانا يقضيان فترة الحجر الصحي منفصلين في ظل تفشي فيروس كوورنا وكان كايل يقيم في منزل عائلته.

يشار إلى أن جايمي ونيمان لديهما طفلان وكانا تعرفا خلال تصوير فيلم Fanboys.

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