موديل روز تكشف حقيقة عدم صيامها في شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الازياء العالمية من أصل سعودي ​موديل روز​ أنها تصوم في ​شهر رمضان​ على عكس ما يظن البعض. واضافت ان سبب اعتقاد البعض انها لا تفعل ذلك هو اختلاف التوقيت بين الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية حيث تقيم علماً أنها تحاول دائماً أن تشير للوقت في منشوراتها إلا أنه لا فائدة من ذلك لتتوالى عليها التعليقات السلبية.

كما تكلمت روز خلال هذا اللقاء مع مع الإعلامية الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" أنها من السعودية وقد غادرت البلاد في عام 2013 ببعثة خارجية من أجل أن تكمل تعليمها ثم بدأت العمل على مسيرتها في عالم عرض الأزياء.

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