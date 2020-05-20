لن تصدقوا الشبه بين هذه الشابة المصرية المحجبة وهازال كايا-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصور لشابة مصرية تدعى ​ريهام عمار​، أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين بسبب الشبه الواضح والكبير بينها وبين النجمة التركية ​هازال كايا​.

وتفاعل المتابعون مع صور ريهام، إذ أعربوا عن صدمتهم لهذا الشبه، خاصة أن ملامح وجههما قريبة جداً من بعض.

ويشار إلى أن الشابة المصرية المحجبة تقيم في محافظة الاسماعيلية وهي في العشرينات من العمر، علماً أنها تضع العدسات اللاصقة الخضراء التي تجعلها أكثر شبهاً بالنجمة.

ومن ناحية أخرى، كانت شنّت كايا مؤخراً هجوما لاذعا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدهم صورة جريئة لها وتعرضها للإنتقادات، اذ اشارت الى ان ما يرتديه الإنسان لا يمثّل داخله، مضيفة ان فتاة الليل من الممكن ان تكون أشرف من مئة شخص يدعون الإسلام والتدين، الا انهم في الحقيقة يشوّهون تعاليم الدين ومبادئه.

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