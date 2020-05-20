ناهد السباعي تطلب الدعاء لكلبها المريض-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ من متابعيها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لكلبها المريض. ونشرت صورتها مع كلبها "سكر"، وكتبت: ليس من الضروري ان يكون انسانا من يعلمك الانسانية " مضيفة ان موجة الحر الشديدة تؤثر على الحيوانات بشكل كبير ولذلك مرض كلبها داعية محبيها الصلاة لكي يتحسن.

يذكر أن ناهد تشارك في مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي ويشارك في البطولة ​يوسف الشريف​، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي

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