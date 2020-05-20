وفاة الشاعر اللبناني صلاح ستيتية

ميرنا وليد - بيروت - توفي الشاعر والأديب اللبناني ​صلاح ستيتية​ أمس في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر يناهز الـ91 عاماً.

ستيتة نال شهادة الحقوق من «الجامعة اليسوعية» في بيروت، قبل الالتحاق بجامعة «السوربون» في باريس، وهو أحد أشهر الشعراء العرب باللغة الفرنسية، إذ أنه منذ البداية، اختار الفرنسية لغةً لشعره الذي ترجم إلى لغات عالمية عدّة.

خلال رحلته الطويلة في الشعر، نال أهم الجوائز مثل «ماكس جاكوب»، و«الجائزة الكبرى للفرنكوفونية» عن مجمل مؤلفاته، وجائزة مهرجان الشعر الدولي، كما أُضيف اسمه إلى معجم «لاروس» الشهير. فضلاً عن الشعر، شغل ستيتية مناصب ديبلوماسية عدّة عمل فيها مستشاراً ثقافياً في السفارة اللبنانية، ومندوباً في منظمة الأونيسكو، وأميناً عاماً لوزارة الخارجية اللبنانية.

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