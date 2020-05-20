ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة للإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، تضمنت إطلالة لها حديثة، وإطلالة قديمة، ظهرت فيها بوزن زائد، أحدثت صدمة لدى المتابعين الذين أعربوا عن دهشتهم لظهورها بهذا الشكل المختلف تماماً عن اليوم.

ويشار إلى أن الشربيني كانت تحدثت في وقت سابق عن هذا الأمر في حلقة من برنامجها "هي وبس" الذي كانت تقدمه على شاشة cbc وقالت حينها إنها خسرت ما يقرب من 30 كيلوغراماً اكتسبتها بعد الزواج والحمل والانجاب.

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت الشربيني مؤخراً جدلاً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد كتابتها منشوراً ظنّ بعض متابعيها أنه رسالة غرامية، وأنها تعيش علاقة رومانسية.

وكتبت رضوى: "كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جنبك راجل ‏حنين"، وعلّقت على الصورة قائلة: "سواء كان أخوها أو أبوها أو جوزها".

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة صادمة لـ رضوى الشربيني قبل خسارتها لـ30 كيلوغراماً من وزنها!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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