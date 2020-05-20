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وفي التفاصيل، نشر نجيب عبر “إنسغرام” صورة تجمعه مع علامة من داخل منزل الأخير وأرفقها بتعليق جاء فيه، “بنهاية شهر رمضان الكريم الافطار مع السوبر ستار الو طعم تاني.. ان شاء الله رمضان بينعاد على بلادنا وعلى لبنان بالصحة والخير والامان.. راغب علامة شكرا الك ولعايلتك الكريمة”.
يشار إلى أن نجيب يشارك حاليًا في بطولة مسلسل “أولاد آدم” إلى جانب النجوم ماغي بو غصن ومكسيم خليل ودانييلا رحمة وندى أبو فرحات وكارول عبود وغيرهم.
المسلسل من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – قيس الشيخ نجيب في ضيافة النجم راغب علامة تزامناً مع شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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