فيديو لفت الأنظار: باسل خياط يقلّد ضحكة خواكين فينيكس في فيلم "Joker"

لفت الفنان السوري باسل الخياط الأنظار في فيديو انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتقليد ضحكة النجم خواكين فينيكس بطل فيلم "Joker".

والفيديو كان خلال حلول خياط ضيفًا على برنامج "إغلب السقا" الرمضاني، من تقديم الفنان أحمد السقا والإعلامية اللبنانية رزان مغربي. Advertisements وتفاعل المتابعون مع الضحكة التي قدمها خياط، لا سيّما أن البعض يُطلق عليه لقب "جوكر الدراما العربية"، فيما علق آخرون أن هذه الضحكة سبق وأن قدمها خياط في المسلسل المصري "30 يوم"، الذي شارك في بطولته إلى جانب الممثل المصري آسر ياسين.

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