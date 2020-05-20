لم تحتمل الفنانة رجاء الجداوي الصدمات التي تلقتها في مقلب الفنانة فيفي عبده ضمن برنامجها الرمضاني "خلي بالك من فيفي"، حتّى فقدت وعيها خلال الحلقة.

وضمن فقرات المقلب تستعين فيفي عبده بأحد أفراد فريقها؛ كي تقوم بتمثيل دور عاملة في المنزل تعاني من تشنجات، في وقت تظاهرت فيفي عبده بتعرضها للإغماء. Advertisements وهاجمت العاملة رجاء الجداوي، مما أدى إلى دخول الجداوي في حالة من فقدان الوعي، ما استدعى من فيفي أن توقظها وتكشف لها أن هما يحصل هو عبارة عن مقلب وإنهاء الحلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رجاء الجداوي تفقد وعيها في برنامج فيفي عبده ما استدعى إنهاء المقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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