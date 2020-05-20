موقف طريف تعرّضت له الفنانة اللبنانية دانييلا رحمه التي تشارك في بطولة مسلسل "أولاد آدم"، بسبب الكهرباء. وكانت دانييلا تجري مقابلة عبر سكايب مع الإعلامية السعودية سارة دندراوي ضمن برنامج "تفاعلكم"، عبر قناة "العربية"، لينقطع التيار الكهربائي فجأة. Advertisements دانييلا اعتذرت وبدأت تضحك عند إنقطاع التيار الكهربائي، لترد دندراوي، قائلة: "مفهوم مفهوم"، وينقطع بعدها الإتصال كلياً. وعلّقت دندراوي على إنقطاع الإتصال، قائلة: "الحمدالله لا كهرباء ولا انترنت"! يُذكر أن دانييلا تشارك في بطولة مسلسل "أولاد آدم"، الذي يُعرض حالياً في رمضان، الى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والممثلين السوريين مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تتعرّض لموقف طريف مباشرة على الهواء... فكيف تصرّفت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.