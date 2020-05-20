وفاة بطل فيلم "Twilight" وصديقته داخل منزله

عثرت الشرطة الأميركية على بطل سلسلة أفلام "Twilight" ، الممثل غريغوري تيري بويس، وصديقته ناتالي أديبوجو، متوفيين داخل منزله في لاس فيغاس. وذكر موقع "Just Jared" أن سبب الوفاة غير واضح، ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثتين، وحتى الان لم يُعلن عن نوعه، ولا السبب الرسمي للوفاة. Advertisements بويس عرف بدوره في سلسلة أفلام "Twilight"، والمأخوذة عن رواية تحمل الإسم نفسه، للكاتبة الأميركية ستيفاني ماير. وقد حقّق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، وهو من بطولة النجمين روبرت باتينسون وكريستين ستيورات.

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