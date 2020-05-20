طوني نادال: روجيه فيدرر الأفضل.. وهذا هو منافس رافايل نادال

نقلنا لكم – بتجـــــــرد: تحدث طوني نادال مدربه السابق وعم اللاعب الإسباني رافايل نادال “ليوروسبورت” أن السويسري روجيه فيدرر هو أفضل لاعب تنس لكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً هو أصعب منافس لرافايل نادال.

وانقسمت الاراء بشأن أفضل لاعب على مر العصور في التنس وسط هيمنة الثلاثي الكبير على اللعبة حيث فازوا بآخر 13 لقباً في البطولات الأربع الكبرى ويقترب فيدرر الذي سيكمل عامه 39 في آب من نهاية مسيرته الحافلة ويتصدر السباق بعد أن حصد 20 لقباً في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بينما يطارده الإسباني نادال برصيد 19 لقباً، ويتأخر الصربي دجوكوفيتش بثلاثة ألقاب عن المايسترو السويسري برصيد 17 لقباً.

وقال طوني نادال “لو لم أكن عم رافايل نادال أو مدربه كنت سأرغب في فوز فيدرر بكل المباريات لكن في النهاية أحب طريقته في اللعب لانه يجمع بين الأناقة والكفاءة” وعن نوفاك دجوكوفيتش “يكون من الصعب دوماً مواجهته”وتابع طوني نادال “عندما نواجه فيدرر يكون لدينا طريقة للفوز عليه قبل نزول الملعب نعرف ما الذي يجب أن نفعله أمامه”، “لكن أمام دجوكوفيتش لا نعرف في الكثير من الأحيان ما الذي يتعين عمله مواجهته تكون أكثر صعوبة لذلك أفضل دائماً اللعب أمام فيدرر عن دجوكوفيتش “.

ويتدرب نادال حالياً تحت قيادة كارلوس مويا المصنف الأول عالمياً سابقاً والقادم مثله من مايوركا بعد الانفصال عن عمه طوني في نهاية موسم 2017.