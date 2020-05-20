تسعينية تدخل موسوعة غينيس.. ما علاقة الألعاب عبر الإنترنت؟

متابعة بتجــــــــرد: دخلت إمرأة يابانية تبلغ من العمر 90 عامًا، وتُعرف بإسم “جدة الألعاب” موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأقدم مستخدمة للألعاب عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، قالت هاماكو موري إنّ ألعاب الفيديو قد جذبت إهتمامها منذ نحو 39 عامًا، عندما شاهدت بعض الأطفال يلعبون الألعاب الشهيرة في ذلك الوقت.

وتابعت موري: “لقد بدت ممتعة للغاية، واعتقدتُ أنه لا يعتبر عادلاً أن يستمتع بها الأطفال فحسب. ولهذا السبب بدأتُ في اللعب”.

وقد اشترت موري لعبتها الأولى “Cassette Vision”، واليوم، بعد عقودٍ لا تزال تلعب عبر الـPlaystation 4 ، وتشارك فيديوهاتها مع متابعيها الّذين يفوق عددهم الـ150 عبر يوتيوب.

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وأفادت موري أنّ لعبتها المفضلة حاليًا هي Grand Theft Auto 5. وقالت: “الأمر أشبه بمشاهدة فيلم. وأنا أفضّل هذه اللعبة عن غيرها لأنها تحتوي على قيود عمرية، لذا لا يستطيع الأطفال تشغيلها”.

وأضافت: ” أشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى أنّ ممارسة الألعاب لهذه المدة كانت الاختيار الصحيح في حياتي. وقد حافظتُ حقاً على شبابي وروحي الرّياضية”.