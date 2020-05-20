دورة العام 2021 من الأوسكار رهن كورونا

متابعة بتجــــــــرد: كشفت مجلة “فارييتي” أن دورة العام 2021 من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، قد يتم تأجيلها بسبب تأثير وباء كورونا على صناعة السينما.

اذ انّه من المقرّر أن يقام الحفل في 28 شباط، لكن مع إغلاق دور السينما الأميركية منذ شهرين، توقف الإنتاج واختلت شبكة الانتاج، فاضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائياً.

نتيجة ذلك، من المرجّح أن يتم تأجيل حفل التوزيع الأشهر عالمياً بحسب رويترز، الاّ أنه حتّى اللحظة لم يتم إجراء أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص.