متابعة بتجــــــــرد: كشفت مجلة “فارييتي” أن دورة العام 2021 من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، قد يتم تأجيلها بسبب تأثير وباء كورونا على صناعة السينما.
اذ انّه من المقرّر أن يقام الحفل في 28 شباط، لكن مع إغلاق دور السينما الأميركية منذ شهرين، توقف الإنتاج واختلت شبكة الانتاج، فاضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائياً.
نتيجة ذلك، من المرجّح أن يتم تأجيل حفل التوزيع الأشهر عالمياً بحسب رويترز، الاّ أنه حتّى اللحظة لم يتم إجراء أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة العام 2021 من الأوسكار رهن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.