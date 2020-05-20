صورة بأحاسيس أمومة نادين نجيم: “أمنيتي قبل ما موت…”

متابعة بتجــــــــرد: في لقطةٍ تفيض بمشاعر الأمومة، ظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في أحدث صورةٍ لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنسغرام” وهي تضمّ إبنها إلى صدرها، ووصفت هذه اللحظة بعبارة “الحب الحقيقي… الشعور الحقيقي”.

وتابعت نادين نجيم تعليقها على الصورة الّتي نالت إعجاب متابعيها بدعوات صادقة وأمنية أثارت جدلاً بسبب الحديث عن الموت، فقالت: “الله يحميك ويخليك الي وافرح فيك وشوفك شب قبل ما موت”.

جدير بالذكر أن نادين نجيم تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان مقررًا أن تخوض من خلاله السباق الدرامي لرمضان 2020، وتم تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.

الجدير ذكره أن مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.