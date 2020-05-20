باسل خياط بعيدًا عن مسلسل “النحات”.. شاهدوا ضحكة “جوكر الدراما العربيّة”

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ النجم السوري باسل خياط ضيفًا على برنامج “اغلب السقا” مع النجم المصري أحمد السقا، وطلبت منه الإعلاميّة اللبنانيّة رزان مغربي تقليد ضحكة “الجوكر” الشهيرة، كيف لا وهو من أُطلق عليه لقب “جوكر الدراما العربيّة”.

ويبدو أن خياط قد أثار إعجاب روّاد الإنترنت بإتقانه ضحكة “الجوكر”، فتداول ناشطون مقطع الفيديو بكثافة في الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن الجمهور يُتابع باسل خياط خلال شهر رمضان هذا العام، بثلاث شخصيّات ضمن أحداث مسلسل “النحات” وهي: يمان وعصمت وراند.

وفي التفاصيل يصطدم يمان، الّذي يبحث في أسرار الماضي لمعرفة هويّة قاتل والده، بحقائق صادمة ومدفونة منذ سنوات طويلة، الأمر الّذي يجعله في حالة ضياع وتنتابه شكوك تجاه أقرب المقرّبين له وهي والدته هيفا.