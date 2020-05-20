“لايف ستايلز ستوديوز” تكشف أخيرًا عن مفاجأتها الفنية مع وائل جسار

متابعة بتجـــــــرد: تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح عمل غنائي مصوّر للنجم اللبناني وائل جسار وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الأغنية الجديدة تحمل اسم “ما تغبيش ثواني”، وتنتمي إلى اللون الرومانسي الذي لطالما تألق به وائل جسار وحقق من خلاله نجاحات استثنائية توّج بها أبرز محطات مشواره الفني.

يتعاون وائل جسار في هذه الأغنية مع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، المحلن وليد سعد والموزع الموسيقي وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرد فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.

أمّا شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فقد وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان وائل جسار الذي يعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن هذا العمل يعتبر الأوّل بين وائل جسار وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا لدى إصداره في الأيام المقبلة.