السعودية تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن من بين الإصابات الجديدة 74 % من الذكور مقابل 26% من الإناث، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.



وكشفت الوزارة عن إجراء 18094 فحصا ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة إلى 636178.

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ولفتت إلى أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات.

وأكدت أن إجمالي حالات الشفاء في السعودية بلغت 33478 حالة، بعد تسجيل 1844 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



