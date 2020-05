ريس ويذرسبون تحضر مفاجأة..هذه الممثلة العالمية ستكتب فيلمها القادم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة العالمية ريس ويذرسبون، البالغة من العمر 44 عامًا عن إطلاق جُزءٍ ثالثٍ من فيلمها الشهير Legally Blonde، والذي أطلقت جزءه الأول في عام 2001، وجُزءه الثاني عام 2003.

أمّا المُفاجأة في الفيلم القادم، هو أنّ من سيُشارك في كتابته صديقة ريس المُقرّبة، الممثلة العالمية ميندي كالينغ، إلى جانب المؤلّف دان غور، وذلك بعدما عمل على كتابة الجزئين الأولين كل من كارين ماكولا وكريستين سميث، علمًا بأنّ ميندي كالينغ ودان غور قد عملا مؤخرًا على فيلم زفافٍ كوميدي من بطولة الممثلة البوليوودية الهوليوودية بريانكا شوبرا.

بدأت صداقة ريس ويذرسبون وميندي كالينغ منذ عام 2018، عندما عملتا سويًا على فيلم A Wrinkle In Time الذي مثلت فيه أيضًا سيدة البرامج الحوارية أوبرا وينفري.

تمتلك كالينغ عددًا من أرصدة الكتابة رفيعة المستوى، حيث كتبت مسلسل The Office ومثلت فيه أيضًا دور "كيلي كابور"، بالإضافة إلى كتابتها كل من The Mindy Project، Champions، ومسلسل نتفليكس Never Have I Ever المُستوحى من حياتها.

أمّا في الجزء الثالث من فيلم Legally Blonde، فستعمل ريس ويذرسبون نفسها على إنتاجه أثناء تجسيدها لشخصية "إيل وودز" الشهيرة.

وعلى صعيدٍ مختلف، لم يمنع وباء فيروس كورونا والحجر المنزلي ريس ويذرسبون من استكمال أعمالها، حيث أنها أبقت نفسها مشغولة بالأعمال الإنتاجية لمشاريعٍ هوليوودية على قدر استطاعتها مع توقف صناعة الأفلام بسبب الإغلاق العام.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، توصلت ريس إلى اتفاقٍ مع شبكة نتفليكس لكي تُنتج لهم فيلمين من نوع "رومانس كوميدي"، واللذان سيحملان اسمي The Cactus و Your Place Or Mine.

كشفت ويذرسبون في ديسمبر الماضي لمجلة The Hollywood Reporter أن أدائها في فيلم Election كطالبة في ثانوية Machavellian تحت اسم "تراسي فليك" عام 1999 قد جعل أحد المُدراء ألّا يضع اسمها حتى في دائرة الحسبان لفيلم Legally Blonde، ولكنها استطاعت في النهاية من إقناعهم والحصول على الدّور.

يُذكر أنّ الجزء الأول من الفيلم قد حقق نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، وجنى أرباحًا وصلت إلى 142 مليون دولار، والأمر نفسه انطبق على الجزء الثاني منه، حيث وصلت أرباحه إلى 125 مليون دولار.